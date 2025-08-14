Тайнам саратовских старообрядцев сегодня посвятят бесплатную экскурсию

Бесплатная экскурсия о старообрядчестве пройдет в Саратове

Сегодня, 14 августа, в 19:00 в рамках цикла краеведческих экскурсий от историко-архивного отдела Саратовской епархии состоится мероприятие, посвященное истории старообрядчества.

Участники узнают:

О моленных федосеевского, поморского и спасова согласий

Особенности вероучения и обрядовой практики старообрядцев

Роль известных саратовских купцов и деятелей в старообрядческом движении

Экскурсию проведет Светлана Клейменова, заведующая сектором хранения фондов отдела редких книг Зональной научной библиотеки СГУ.

Место сбора группы: перекресток улиц Кутякова и Чапаева (рядом с медицинским центром).