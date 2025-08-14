Тайнам саратовских старообрядцев сегодня посвятят бесплатную экскурсию

Бесплатная экскурсия о старообрядчестве пройдет в Саратове
Сегодня, 14 августа, в 19:00 в рамках цикла краеведческих экскурсий от историко-архивного отдела Саратовской епархии состоится мероприятие, посвященное истории старообрядчества.
Участники узнают:
О моленных федосеевского, поморского и спасова согласий
Особенности вероучения и обрядовой практики старообрядцев
Роль известных саратовских купцов и деятелей в старообрядческом движении
Экскурсию проведет Светлана Клейменова, заведующая сектором хранения фондов отдела редких книг Зональной научной библиотеки СГУ.
Место сбора группы: перекресток улиц Кутякова и Чапаева (рядом с медицинским центром).