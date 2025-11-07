Собственники частных домов в Энгельсе могут оформить компенсацию

В Энгельсском районе расширили программу компенсации расходов на оформление частных домов в собственность.

Как сообщили в районной администрации, на данный момент уже поступили десятки заявлений от жителей.

Теперь получить компенсацию могут не только те, кто впервые регистрирует право собственности на дом, но и владельцы, проведшие реконструкцию уже зарегистрированного объекта и обновившие сведения о нем в кадастре. Подать документы на возмещение затрат можно до конца 2025 года.

Председатель комитета по управлению имуществом Саратовской области Екатерина Лавренко пояснила, что только официальная регистрация недвижимости дает собственнику все права: совершать сделки, защищать свои интересы в спорах с третьими лицами и получать компенсацию в случае причинения ущерба имуществу.

Ольга Сергеева