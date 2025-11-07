Саратовцам показали коллекцию значков с Лениным к годовщине революции

В Саратовском областном музее краеведения 7 ноября открылась однодневная выставка, посвященная Владимиру Ленину.

Как сообщает издание «Регион 64», на ней представлена уникальная коллекция из 1090 значков, собранных саратовским коллекционером Давыдовым на протяжении более 10 лет.

Особенность экспозиции в том, что эти предметы не выставлялись более 40 лет. Коллекция, оформленная на планшете размером 120×160 см, демонстрирует многообразную палитру образов Ленина, сложившихся в советскую эпоху.

Ранее коллекция экспонировалась в 1980-е годы в Музее-квартире семьи Ульяновых, а позднее была передана родственниками коллекционера на постоянное хранение в краеведческий музей.

Ольга Сергеева