Соцфонд начал пересмотр отказов в выделении единых пособий для многодетных семей

Семьям с детьми стали возвращать единое социальное пособие без заявлений.

Социальный фонд России с 22 мая запустил беспрецедентную процедуру: отказы в выплате единых пособий для многодетных семей пересматриваются в автоматическом, беззаявительном режиме. Уведомления о новом решении родители начнут получать на портале «Госуслуги» уже сегодня.

Под пересмотр попадают ситуации, где ранее семьям было отказано из-за незначительного (менее 10%) превышения доходов над установленным лимитом. По новым правилам, таким семьям назначат выплату в размере 50% регионального прожиточного минимума. В среднем по стране это около 9,2 тысячи рублей на ребенка.

Мама 4-х детей из Саратова Наталья З. столкнулась с проблемой отказа в пособии буквально пару месяцев назад: суммарный доход семьи превысил установленную планку всего на 4%.

— Я тогда сидела и плакала, честно. У нас 4 детей, муж работает на заводе, я — на полставки в школе. Превышение — копейки, но нам сказали: «Не проходите». Отказ пришел официальный, — делится Наталья. — Мы уже думали отказываться от платных кружков. А тут соседка скинула новость, что пересматривают. Неужели правда? Очень надеюсь, что и нам придет такое уведомление. Для нас эти 10 тысяч на каждого ребенка — нормальная еда и оплата секций.

Эксперты поясняют: раньше любое, даже символическое превышение дохода автоматически перекрывало доступ к пособию. Теперь это правило смягчено — семья не лишится поддержки из-за «бумажного несоответствия».

