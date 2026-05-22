Проблемы с обеспечением жильем детей-сирот в Саратовской области закроют в 2026 году

Саратовская область готовит исторический прорыв — сироты перестанут бесконечно ждать жилье от государства.

В правительстве Саратовской области произошел сдвиг в решении одной из самых острых социальных проблем. По информации команды председателя Госдумы Вячеслава Володина, регион нацелился на полную ликвидацию очереди на жилье для детей-сирот уже в этом году.

Согласно опубликованным в Telegram-канале сторонников спикера планам, к 2026 году власти не просто закроют «хвосты» прошлых лет, но и перейдут на принципиально новый механизм: выдавать ключи от собственных квартир сиротам буквально «год в год» — сразу после наступления права на жилье.

Что стоит за этими цифрами?

Ситуация в регионе долгое время оставалась критической. Ещё в 2020 году в замершей очереди числились почти 7 тысяч молодых людей. Некоторые из них вынуждены были ждать решения своей жилищной драмы более 13 лет, годами ютиться в общежитиях или у знакомых.

Цена вопроса — 10 миллиардов

Стало известно, что для кардинального перелома ситуации при личной поддержке Вячеслава Володина удалось мобилизовать колоссальный бюджетный ресурс — порядка 10 миллиардов рублей. Финансирование уже замортизировано в бюджете, что исключает сценарий с «бумажными обещаниями».

Если план будет реализован, Саратовская область станет одним из немногих российских регионов, где проблема обманутых ожиданий детей-сирот исчезнет.

Ольга Сергеева