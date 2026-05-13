Соцфонд назвал саратовцам новые возможности маткапитала в 2026 году

Отделение Социального фонда России по Саратовской области информирует о возможностях распоряжения средствами материнского капитала.

Наиболее популярное направление — улучшение жилищных условий. Также средства активно используют для оплаты дошкольного образования, секций, кружков, подготовки к вузу и учебы детей.

Ключевой момент: капиталом можно распоряжаться как единой суммой, так и по частям. Неиспользованный остаток до 10 тысяч рублей можно получить в виде единовременной выплаты.

Сертификат оформляется в электронном виде и поступает в личный кабинет родителя на «Госуслугах» после рождения ребенка. Там же можно подать заявление на распоряжение средствами.

Ольга Сергеева