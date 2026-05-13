Саратовская область становится все более популярной для отдыха у автотуристов

Саратовская область предложила автопутешественникам различные локации для отдыха.

Регион активно развивает инфраструктуру для автотуризма, предлагая свыше 340 маршрутов, включая федеральный («От нижегородских святынь до саратовских широт») и авторские треки по северным районам. Область вошла в «золотую» группу Национального туристического рейтинга‑2025, заняв 24-е место.

Для путешественников работают три кемпинга, до 2027 года планируется построить еще семь модульных комплексов. В календаре региона на 2026 год — 42 мероприятия. Действуют сервис бронирования экскурсий и «Карта гостя».

В рамках программы развития автотуризма до 2035 года предусмотрены ремонт дорог, создание многофункциональных зон дорожного сервиса и обеспечение устойчивой связью вдоль туристических маршрутов.

