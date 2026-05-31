Соцфонд предложил саратовцам оформить электронный документ для получения всех льгот

Социальный фонд РФ запустил электронные удостоверения льготников.

Управление Социального фонда России разъяснило порядок получения цифровых подтверждений права на льготы через портал Госуслуг. Теперь пенсионеры, многодетные семьи и люди с инвалидностью могут использовать электронный документ вместо бумажного.

Подтверждение статуса будет доступно в виде QR-кода в мобильном приложении. Для его получения представителям многодетных семей и лицам с инвалидностью необходимо дать разрешение Соцфонду в разделе «Документы» на портале Госуслуг.

Предъявить цифровое удостоверение можно будет через приложение MAX. Для этого потребуется привязать свой профиль в мессенджере к личному кабинету на Госуслугах. Наличие такого цифрового ID избавит граждан от необходимости носить с собой оригиналы документов.

