Саратовцам напоминают алгоритм действий при обнаружении беспилотников

В связи с атакой украинских беспилотников на Саратовскую область 31 мая жителям напомнили правила безопасности.

При обнаружении БПЛА в небе:

Сообщите по номерам 102 или 112, указав ФИО, место и время, тип (самолетный, вертолетный) и направление полета дрона.

Немедленно покиньте опасную зону, укрывшись в подъезде, подвале или подземном переходе. Держитесь подальше от окон.

Не пытайтесь сбить аппарат.

Если дрон упал: не приближайтесь к нему из-за риска взрыва или отравления. Отойдите на безопасное расстояние и позвоните 102 или 112.

Категорически запрещено фотографировать место падения и публиковать информацию в сети. И главное — сохраняйте спокойствие.

Ольга Сергеева