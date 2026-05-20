Соцфонд предложил саратовцам оформить QR-код для получения льгот

Соцфонд РФ разъяснил механизм получения цифровых подтверждений льгот через «Госуслуги».

Жителям России, в том числе Саратовской области, официально разъяснили, как оформить электронное свидетельство права на меры поддержки с помощью портала «Госуслуги». Разъяснения дало Управление Социального фонда.

В ведомстве подчеркнули: пенсионеры, многодетные семьи и граждане с инвалидностью теперь могут получить цифровой документ. Он представляет собой QR-код, который отображается на экране мобильного устройства и служит полноценным подтверждением льготного статуса.

Чтобы заполучить такое цифровое удостоверение, многодетным родителям и людям с ограничениями по здоровью необходимо дать согласие Соцфонду на обработку данных через специальный раздел «Документы» на портале. После того как электронные копии будут сформированы, их можно предъявлять в том числе через мобильное приложение «MAX».

Главное условие для работы с сервисом — привязать профиль в мессенджере к личному кабинету на «Госуслугах». Наличие такого цифрового ID, как отмечают в фонде, избавляет от необходимости постоянно носить с собой бумажные оригиналы документов.

Ольга Сергеева