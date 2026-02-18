Соцфонд предупреждает саратовцев о новой схеме мошенников с проверкой индексации пособий

Саратовцев предупреждают о новой схеме мошенничества: аферисты маскируются под Соцфонд.
Злоумышленники звонят пенсионерам и получателям социальных выплат под предлогом сверки данных, связанных с индексацией пособий. Используя тему перерасчета выплат, аферисты предлагают гражданам «проверить правильность начислений» и пытаются заманить их на фишинговые сайты, в сторонние боты или приложения для кражи личных данных.
В связи с активизацией киберпреступников Отделение Социального фонда России по Саратовской области выступило с официальным предупреждением.
Сотрудники СФР напоминают:
Получить достоверную информацию о своих выплатах можно только через официальные каналы:
Портал «Госуслуги»;
Официальный сайт Социального фонда России;
Единый контакт-центр: 8-800-10-000-01 (звонок бесплатный);
Личный визит в клиентские службы СФР или МФЦ.
Специалисты призывают граждан проявлять бдительность. Никакие сторонние ресурсы не имеют доступа к реальным данным о выплатах. Не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений, не устанавливайте неизвестные приложения и ни в коем случае не сообщайте личные данные и коды из СМС незнакомцам.
Ольга Сергеева