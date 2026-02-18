Соцфонд предупреждает саратовцев о новой схеме мошенников с проверкой индексации пособий

Саратовцев предупреждают о новой схеме мошенничества: аферисты маскируются под Соцфонд.

Злоумышленники звонят пенсионерам и получателям социальных выплат под предлогом сверки данных, связанных с индексацией пособий. Используя тему перерасчета выплат, аферисты предлагают гражданам «проверить правильность начислений» и пытаются заманить их на фишинговые сайты, в сторонние боты или приложения для кражи личных данных.

В связи с активизацией киберпреступников Отделение Социального фонда России по Саратовской области выступило с официальным предупреждением.

Сотрудники СФР напоминают:

Получить достоверную информацию о своих выплатах можно только через официальные каналы:

Портал «Госуслуги»;

Официальный сайт Социального фонда России;

Единый контакт-центр: 8-800-10-000-01 (звонок бесплатный);

Личный визит в клиентские службы СФР или МФЦ.

Специалисты призывают граждан проявлять бдительность. Никакие сторонние ресурсы не имеют доступа к реальным данным о выплатах. Не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений, не устанавливайте неизвестные приложения и ни в коем случае не сообщайте личные данные и коды из СМС незнакомцам.

Ольга Сергеева