В Саратовской области завершается приём отчётов о добыче пушных животных

Саратовских охотников предупредили о необходимости сдать отчеты за сезон.

В регионе завершается прием сведений от охотников о добыче пушных животных по итогам недавно закрывшегося сезона. Как напоминают в профильном ведомстве, крайние сроки охоты наступили еще в середине февраля: зайца, лисицу, корсака, енотовидную собаку и ондатру разрешалось добывать до 31 января, а на куницу, норку и хоря — до 15 февраля.

Теперь настало время отчитаться о результатах. Законодательство отводит на это 20 дней с момента окончания сезона. Принести заполненные документы можно лично в учреждение, выдавшее разрешение, передать охотпользователю или направить в комитет охотничьего хозяйства. Важно учитывать, что электронная форма подачи через портал госуслуг в настоящее время не действует. При отправке бумаг почтой датой сдачи будет считаться отметка на конверте.

Если же охотник вернулся из угодий без трофеев, заполнять бланк не требуется. Однако игнорирование требования о предоставлении отчета может обернуться неприятными последствиями: нарушителю грозит административный штраф, а также запрет на получение новых разрешений на охоту в течение года.

По оперативным данным на 13 февраля, в этом сезоне было выдано 580 разрешительных документов, из которых 60 касались именно добычи пушнины. Добавим, что охота на кабана и бобра в регионе продлится до 28 февраля.

Ольга Сергеева