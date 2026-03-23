Соцфонд рассказал саратовцам, как оформить пособие на ребенка безработным в 2026 году

Саратовское отделение Социального фонда разъяснило, кто из неработающих граждан имеет право на декретные выплаты.

Деньги полагаются беременным, недавно родившим женщинам, а также усыновителям детей младше трех месяцев.

Получить поддержку могут студентки, обучающиеся на дневной форме в колледжах, университетах и научных организациях. Кроме того, пособие назначается женщинам, которые потеряли работу из-за ликвидации компании, закрытия ИП или прекращения статуса нотариуса либо адвоката.

Ключевое требование — официальное признание безработной. Служба занятости должна присвоить этот статус в течение 12 месяцев с момента увольнения или завершения частной практики.

Соблюдение этих правил позволяет рассчитывать на компенсацию утраченного заработка за счет государства.

В фонде подчеркивают: обращаться за статусом безработной нужно своевременно — именно это условие является определяющим при назначении данного вида пособия.

