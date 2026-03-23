Володин потребовал наказывать саратовских чиновников за вредящие Саратову поступки

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин подверг резкой критике работу саратовских чиновников, отвечающих за проведение капремонта в старейшем учебном заведении города — школе № 1.

Здание, которое вскоре отметит 120-летний юбилей, нуждается в масштабной реконструкции. На эти цели из федерального бюджета было направлено 123 миллиона рублей.

Однако местные власти не сумели организовать конкурсные процедуры должным образом: торги не привлекли ни одного потенциального подрядчика. По мнению Володина, это прямое следствие отсутствия внятного контроля и слабой предварительной проработки вопроса со стороны ответственных структур.

Парламентарий указал на персональную ответственность главы города и руководителя области, обратив внимание на то, что регион является дотационным. В качестве примера он привел ситуацию с театром оперы и балета, где из-за непрофессионализма чиновников были потеряны значительные средства, а объект оказался заброшен.

«Такие действия, которые идут в ущерб жителям и городу, должны влечь за собой наказание», — заявил Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы потребовал оперативно пересмотреть подход к выполнению обязанностей, чтобы не допустить срыва сроков и потери выделенного финансирования.

Ольга Сергеева