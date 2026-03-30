Соцфонд рассказал саратовцам, кто имеет право на надбавки к пенсии

Региональное отделение Социального фонда России обнародовало актуализированный список льготных категорий граждан, которые в текущем году могут рассчитывать на дополнительные выплаты к пенсии.

Ведомство систематизировало основные группы получателей, имеющих право на государственную поддержку сверх базового пенсионного обеспечения.

В первую очередь увеличенные выплаты коснутся неработающих пенсионеров. Для них предусмотрена доплата до величины регионального прожиточного минимума — эта мера призвана гарантировать социально незащищенным слоям населения минимально необходимый уровень дохода.

Автоматический перерасчет фиксированной части пенсии ждет граждан, достигших 80-летнего возраста, а также лиц с первой группой инвалидности. Никаких дополнительных заявлений от этих категорий пенсионеров не требуется — надбавка назначается в беззаявительном порядке на основании данных, имеющихся в распоряжении фонда.

Отдельные преференции предусмотрены для тех, кто имеет продолжительный стаж работы в районах Крайнего Севера или в сельском хозяйстве. При этом сельским жителям при назначении доплат учитывается в том числе трудовая деятельность в колхозах и совхозах.

Кроме того, доплаты к пенсии положены представителям ряда специфических профессий — шахтерам, летчикам и другим специалистам, чья деятельность связана с особыми условиями труда и требует длительной выслуги лет.

В Социальном фонде подчеркивают, что все перечисленные меры поддержки направлены на поощрение многолетнего добросовестного труда в стратегически важных отраслях и обеспечение достойного уровня жизни граждан, внесших значительный вклад в развитие региона и страны в целом.

Ольга Сергеева