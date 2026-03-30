В Саратовской области будет введена транспортная карта наподобие московской

Столичную «Тройку» можно будет использовать в Саратове.

В министерстве цифрового развития Саратовской области разъяснили ситуацию с внедрением единой транспортной карты в регионе. Вопросы у жителей возникли после того, как губернатор Роман Бусаргин анонсировал запуск системы, работающей по образцу московской «Тройки», во всех видах общественного транспорта области.

Саратовцы захотели узнать, сохранит ли свою функциональность карта, приобретенная в столице, если использовать ее в регионе.

В профильном ведомстве дали однозначный ответ: «Данная карта будет действительна как в Москве, так и в Саратовской области». Таким образом, пассажиры смогут расплачиваться за проезд привычным способом, независимо от того, в каком из двух регионов была выпущена карта.

