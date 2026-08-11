Соцфонд рассказал саратовцам о новых возможностях использования материнского капитала

СФР напомнил саратовцам о способах использования маткапитала.

Отделение Соцфонда по Саратовской области рассказало о возможностях распоряжения средствами материнского капитала. Самое востребованное направление — улучшение жилищных условий. Также родители часто тратят деньги на образование детей: детские сады, кружки, секции, курсы и подготовку к вузам.

Средства можно использовать как полностью, так и по частям, совмещая крупные траты (например, ипотеку) с небольшими расходами на детский сад или ежемесячными выплатами до трёх лет. Остаток до 10 тыс. рублей можно получить единовременно.

Сертификат оформляется в электронном виде и автоматически поступает в личный кабинет на «Госуслугах» после рождения ребёнка. Там же можно подать заявление на распоряжение средствами.

Ольга Сергеева