Суд в Саратове признал законным увольнение сотрудницы за лак на ногтях и кольцо

Суды трёх инстанций признали правомерным увольнение сотрудницы молокоперерабатывающего предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба Саратовского кассационного суда.

Женщина работала аппаратчиком пастеризации. За нарушение дисциплины (присутствие в цехе с украшениями) она получила замечание, затем выговор. Позже работницу уличили в покрытых лаком ногтях, от дачи пояснений она отказалась.

После этого её уволили за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей. Сотрудница пыталась оспорить увольнение в суде, но безуспешно.

Суд отметил, что правила предприятия запрещают находиться в производственной зоне с ювелирными изделиями, включая обручальное кольцо. С требованием о запрете лака сотрудница была ознакомлена, но продолжала их игнорировать.

