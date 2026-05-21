Суд в Саратове признал законным увольнение сотрудницы за лак на ногтях и кольцо

Суды трёх инстанций признали правомерным увольнение сотрудницы молокоперерабатывающего предприятия.
Об этом сообщила пресс-служба Саратовского кассационного суда.
Женщина работала аппаратчиком пастеризации. За нарушение дисциплины (присутствие в цехе с украшениями) она получила замечание, затем выговор. Позже работницу уличили в покрытых лаком ногтях, от дачи пояснений она отказалась.
После этого её уволили за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей. Сотрудница пыталась оспорить увольнение в суде, но безуспешно.
Суд отметил, что правила предприятия запрещают находиться в производственной зоне с ювелирными изделиями, включая обручальное кольцо. С требованием о запрете лака сотрудница была ознакомлена, но продолжала их игнорировать.
Ольга Сергеева