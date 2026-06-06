Соцфонд рассказал саратовцам о федеральной и региональной доплатах к пенсии

Саратовским пенсионерам рассказали о праве на прибавку: кому положена и как получить.

Отделение Социального фонда России (СФР) по Саратовской области напомнило местным жителям пенсионного возраста об их праве на получение специальной государственной поддержки. Речь идет о социальной доплате, которая гарантирует неработающим пожилым гражданам минимальный уровень дохода.Как сообщается на официальных ресурсах ведомства, ключевым условием для назначения данной выплаты является уровень материального обеспечения.

Если общий доход неработающего пенсионера оказывается ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе, государство компенсирует эту разницу. В 2026 году этот минимум для пенсионеров в Саратовской области составляет 13 682 рубля.

Сам механизм доплаты подразделяется на два типа — федеральный и региональный. При этом процесс получения максимально упрощен: оценка права на доплату и ее начисление производятся Социальным фондом в беззаявительном порядке, основываясь на данных из государственных информационных систем. Выплата производится одновременно с основной пенсией.

Уточнить точный размер положенной прибавки и другую интересующую информацию можно как при личном обращении в клиентские службы Отделения СФР по Саратовской области, так и с помощью официальных онлайн-сервисов фонда в сети Интернет.

Ольга Сергеева