Саратовцев позвали сдать на переработку винные пробки и старые зубные щетки

Экологическая акция проходит в Саратове и Энгельсе: горожан зовут сдать вторсырье на переработку.

Активисты движения «Зеленый Бык» проведут 7 июня очередную акцию по раздельному сбору отходов.

В Саратове пункт сбора будет работать с 11:00 до 14:00 на улице Астраханской, 43 (у памятника), а в Энгельсе — с 11:00 до 13:00 на углу улиц Горького и Петровской.

Горожане могут принести пластик, макулатуру, стекло, батарейки и сломанную технику. Также пройдет благотворительный сбор: принимаются продукты для пожилых людей, корма для животных и предметы для творческих мастерских (пленки, пластинки). Полный список принимаемого сырья есть в группе «ВКонтакте».

Ольга Сергеева