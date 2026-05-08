Соцфонд рассказал жителям Саратовской области о новой семейной выплате с 1 июня для работающих

Новая семейная выплата стартует в Саратовской области в начале лета.

С 1 июня региональное отделение Социального фонда начнёт приём заявлений на новую выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Право на пособие сохраняется до 23 лет ребёнка, если он учится очно.

Главные условия: отсутствие долгов по алиментам, уплата НДФЛ и среднедушевой доход не выше 1,5 прожиточного минимума. Также проверят имущество — оно должно соответствовать региональным нормативам.

Подать заявление можно через «Госуслуги» или в отделениях СФР. Кампания продлится до октября.

