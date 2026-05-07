В Саратове налоговая «заморозила» счета завода «Газпроммаш» из-за долгов

Саратовский завод «Газпроммаш» оспаривает претензии налоговиков сразу в двух регионах.

Между саратовским машиностроительным предприятием «Газпроммаш» и Федеральной налоговой службой разгорается юридический конфликт. Согласно материалам арбитражных картотек, фискалы инициировали процедуру принудительного взыскания долгов с завода.

Из судебных документов следует, что ещё в марте налоговая инстанция направила предприятию сразу два жёстких требования: списать со счетов определённую сумму и заморозить все дальнейшие операции по ним.

В ответ руководство «Газпроммаша» подало иск в Арбитражный суд Саратовской области с требованием признать действия контролёров незаконными и заставить их устранить нарушения. Заявление, однако, пока не принято к производству — суд затребовал у завода банковские выписки, подтверждающие движение средств.

Не дожидаясь решения на малой родине, предприятие одновременно направило идентичный иск в столичный Арбитражный суд Москвы. Но там завод тоже не добился оперативного прогресса: судьи вернули документы, пояснив, что спор по месту нахождения ответчика (налоговой) не рассматривается и все вопросы нужно решать в Саратове.

Более того, московский арбитраж отклонил ещё одно ходатайство завода — о предоставлении рассрочки по налоговым платежам, сборам и страховым взносам. Вердикт суда: не тот регион, обращайтесь по месту регистрации юрлица.

Какую именно сумму налоговая пытается взыскать с «Газпроммаша», в открытых источниках не раскрывается. Завод, в свою очередь, продолжает настаивать на неправомерности блокировки своих счетов.

Ольга Сергеева