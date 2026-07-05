Соцфонд разъяснил правила учета летней подработки детей при назначении пособий

Зарплата школьника не повлияет на пособие: важное разъяснение от СФР.

Отделение Социального фонда России по Саратовской области напоминает семьям о льготе для подростков, работающих в каникулы. Официальный заработок несовершеннолетних до 18 лет исключат из расчёта среднедушевого дохода при назначении единого пособия — но при соблюдении трёх условий.

Ребёнок должен учиться очно (школа, колледж или вуз) не менее шести месяцев в расчётном периоде, а родителю — поставить отметку в заявлении и приложить справку из учебного заведения. Исключение — самозанятые подростки: их доход суммируют с семейным бюджетом, что может повлиять на размер выплаты или стать причиной отказа.

Подробности — по бесплатному телефону контакт-центра СФР: 8-800-1-00000-1.

Ольга Сергеева