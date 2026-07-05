В Ленинском районе Саратова на несколько дней перекроют две улицы

Два участка дороги в Саратове перекроют на 4 дня.

По информации городской администрации, с вечера 6 июля поэтапно вводятся ограничения движения.

Первый участок — улица Международная у дома № 8А — будет закрыт с 20:00 понедельника 6 июля до 20:00 пятницы 10 июля.

Сразу после этого, вечером 10-го числа, перекроют улицу Гвардейскую на пересечении с улицей Мира — до 20:00 следующего понедельника 13 июля. Причина — плановое благоустройство.

Водителей призывают корректировать маршруты заранее.

Ольга Сергеева