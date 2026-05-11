Соцфонд разъяснил саратовским родителям правила получения единого пособия

Жителям региона напомнили правила получения единого социального пособия.

Отделение Социального фонда России по Саратовской области опубликовало разъяснения о порядке назначения выплат родителям. При определении права на выплату специалисты проводят комплексную оценку нуждаемости семьи — анализируют доходы, имущество и занятость взрослых членов семьи.

Особое внимание уделяется процентному доходу от банковских вкладов и остатков на счетах. Если совокупный процентный доход превышает региональный прожиточный минимум (в Саратовской области — 15 909 рублей на душу населения), в назначении пособия могут отказать. Однако это правило действует только в том случае, если вклад был открыт на момент подачи заявления или закрыт менее чем за полгода до обращения. Если с момента закрытия счёта прошло полгода и более, превышение лимита не станет причиной для отказа при условии соблюдения остальных критериев.

Напомним, единое пособие предназначено для беременных женщин, вставших на учёт на ранних сроках, и семей с детьми до 17 лет, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. В 2026 году выплаты составляют от 7 716 до 15 432 рублей на ребёнка и от 8 670 до 17 341 рубля для будущих мам. Для оформления пособия необходимо обратиться в Социальный фонд через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу.

Получить консультацию по вопросам назначения единого пособия можно по бесплатному телефону контакт-центра: 8-800-100-00-01.

Ольга Сергеева