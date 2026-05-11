В Саратове ушел из жизни ветеран Великой Отечественной и войны с Японией Николай Фадеев

На 98-м году ушёл из жизни почётный гражданин города, ветеран Великой Отечественной войны Николай Фадеев.

Об этом сообщили в мэрии.

Прощание с покойным состоится 12 мая в 10:00 на Октябрьской, 53.

В официальном некрологе отмечается, что ветеран большую часть жизни прожил в Саратове, 36 лет проработав на радиоприборном заводе.

Николай Фадеев родился в 1927 году. В июле 1941-го, будучи подростком, устроился на ткацкую фабрику. В 1944-м был призван в армию, а летом 1945-го в составе инженерно-сапёрной бригады участвовал в наступлении в ходе войны с Японией.

Ветеран награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией» и другими наградами. Звание почётного гражданина Саратова ему присвоили за вклад в развитие города и патриотическое воспитание молодёжи.

Ольга Сергеева