Соцфонд сообщил о новых правилах получения надбавки к пенсии в регионе

Уход за пожилыми и инвалидами: как это влияет на стаж и выплаты.

Доплата к пенсии по уходу начисляется автоматически — отдельное заявление не требуется. Фонд назначает её, если человеку исполнилось 80 лет или установлена первая группа инвалидности. В 2026 году сумма выплаты для получателей страховой пенсии составляет 1413,86 рубля.

Периоды ухода за пожилыми старше 80 лет или инвалидами первой группы могут быть засчитаны в трудовой стаж того, кто ухаживал, при назначении ему пенсии. За каждый полный календарный год начисляется 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента.

С 1 января 2027 года начнут действовать изменённые правила подтверждения ухода. Чтобы период попал в стаж, потребуется заранее направить заявление и получить согласие человека, за которым осуществляется присмотр, а затем подтверждать уход ежегодно. Те, кто ухаживал в 2026 году или раньше, могут зафиксировать периоды по прежним правилам до конца 2027 года. Заявление можно подать через портал госуслуг или в клиентской службе СФР.

Нововведения не коснутся тех, кто уже получает ежемесячные выплаты за уход за детьми-инвалидами или инвалидами с детства первой группы — для них включение периодов в стаж по-прежнему проходит без заявления.

Ольга Сергеева