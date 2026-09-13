Более тысячи семей из Саратовской области воспользовались маткапиталом

Свыше 1 тыс. многодетных семей региона воспользовались региональным материнским капиталом, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Выплата входит в комплекс мер поддержки по нацпроекту «Семья» и народной программе.

Средства можно направить на обустройство жилья, газификацию, компенсацию подключения к водоснабжению и водоотведению, образование детей и другие цели. Так, 405 семей улучшили жилищные условия, 314 оплатили обучение детей, 303 установили окна и двери или остеклили балконы и лоджии.

Ранее сообщалось также, что в области утвержден новый порядок обеспечения жильем детей-сирот.

Ольга Сергеева