Соцфонд сообщил саратовцам о новых правилах оформления единого пособия в июле

Уход за родственником учтут при оформлении единого пособия — СФР разъяснил новые правила.

Социальный фонд России напомнил, что уход за родственником, который не может самостоятельно себя обеспечивать, признаётся уважительной причиной отсутствия доходов при оформлении единого пособия.

С 21 июля вступают в силу обновлённые нормы: заявителю потребуется документально подтвердить семейные отношения с человеком, нуждающимся в помощи. Это касается ухода за пожилыми старше 80 лет, инвалидами I группы, а также гражданами, которым по медицинским показаниям требуется постоянный присмотр.

Льготный уход будет учтён, если он организован для ближайших членов семьи — детей, родителей, братьев и сестёр, бабушек и дедушек или внуков, а также официально зарегистрирован в Социальном фонде.

Для подтверждения родства необходимы документы: свидетельства о рождении или заключении брака. Их следует представить в клиентскую службу местного отделения СФР по месту подачи заявления на пособие.

Ольга Сергеева