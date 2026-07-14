Рынки города прошли проверку от ветеринаров

Специалисты саратовской межрайонной станции по борьбе с заболеваниями животных проверили качество товаров на «Славянском рынке» и рынке «На Топольчанской». За шесть месяцев текущего года с прилавков изъяли более полутора тонн продуктов.

На «Славянском рынке» провели более 17 тысяч экспертиз животноводческой продукции и около 4,6 тысячи — растениеводческой. Из оборота изъяли 85 килограммов испорченной рыбы, а также 270 килограммов растительной продукции. На рынке «На Топольчанской» специалисты выполнили 3 тысячи экспертиз. В итоге на утилизацию отправили 250 килограммов гнилых овощей.

Всего за шесть месяцев 2026 года с прилавков Саратова изъяли более полутора тонн потенциально небезопасных продуктов. Кроме того, 46 килограммов молочной продукции вернули владельцу для использования в качестве корма животным.

Ольга Андреева