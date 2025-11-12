Соцконтракты в действии: почти 6 тысяч малоимущих саратовцев получили господдержку

С начала 2024 года почти 6 тысяч жителей Саратовской области заключили социальный контракт — специальную меру господдержки для малоимущих.

Как сообщила замминистра труда и соцзащиты региона Ольга Морозова, с 2020 года заключено уже более 37 тысяч таких контрактов.

Наиболее востребованными направлениями стали поиск работы (3716 контрактов) и открытие бизнеса (784 контракта). Также популярна поддержка личного подсобного хозяйства. Программа особенно важна для семей с детьми, которые составляют 82% получателей помощи, включая 14% многодетных семей.

Единовременная выплата при поиске работы составляет 16 237 рублей, с последующей ежемесячной выплатой такой же суммы в течение трех месяцев после трудоустройства. Оформить заявление можно через Госуслуги, МФЦ или органы соцзащиты.