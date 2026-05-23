Содержание моста Саратов-Энгельс летом оценили в 9,1 млн рублей

В Саратовской области объявили аукцион на обслуживание автомобильного моста через Волгу, соединяющего Саратов и Энгельс.

Заказ разместило ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства» на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит ухаживать за мостом и прилегающими дорогами в двух городах. Общая протяжённость участка — более 3 км. Исполнитель будет убирать мусор, наносить разметку, устанавливать знаки и заделывать выбоины.

Начать работы нужно с первого дня контракта, завершить — до 31 августа 2026 года. Максимальная цена контракта — 9,1 млн рублей.

Ольга Сергеева