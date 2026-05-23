В Саратовской области планируют инвестировать средства в завод бытовой техники и гостиницы

На международном форуме KazanForum были представлены перспективные инвестиционные проекты Саратовской области.

Среди них значится строительство завода по производству бытовой техники. В рамках выставочной программы мероприятия российские регионы презентовали наиболее привлекательные для вложения средств инициативы.

От Саратовской области, помимо завода бытовой техники, были также анонсированы создание многофункционального туристического комплекса и возведение гостиничного комплекса.

Ольга Сергеева