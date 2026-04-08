Содержание трех участков саратовской трассы Р-229 обойдется бюджету в 1,73 млрд рублей

На содержание трёх участков федеральной трассы Р-229 в Саратовской области готовы потратить до 1,73 миллиарда рублей.

Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. Заказчиком выступает ФКУ «Нижне-Волжское управление федеральных автомобильных дорог».

В обслуживание войдут отрезки трассы «Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград»: 26 километров на направлении Энгельс — Маркс (от Орловского до Бобровки), 25,9 километра там же (от Бобровки до поворота на СКАД), а также 16,8 километра на участке Пугачёв — Самара (от Ивантеевки до границы с Самарской областью).

Подрядчикам предстоит поддерживать дорожное полотно в исправном состоянии и оперативно устранять любые дефекты. Контракты рассчитаны до сентября 2028 года. Заявки от желающих принимаются до 23 апреля, а победителя объявят 28 апреля.

Ольга Сергеева