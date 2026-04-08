Суд приговорил к шести годам виновника ДТП с шестью погибшими под Саратовом

В Саратовской области водитель, по вине которого в массовом ДТП погибли шесть человек, включая троих детей, приговорён к шести годам колонии-поселения.

Как сообщили в пресс-службе Красноармейского городского суда, трагедия разыгралась 16 июня 2025 года на 388-м километре федеральной трассы Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград». Около полудня на территории Красноармейского района столкнулись ВАЗ-2104 и Hyundai Creta под управлением пожилого мужчины. От удара четыре человека скончались на месте, ещё трое получили тяжёлые травмы. Спустя два дня стало известно, что двое детей умерли в больнице. Таким образом, жертвами аварии стали трое взрослых и трое детей — выжил только водитель иномарки.

Суд установил, что виновник — Хамедов Ю.М. — в день ДТП двигался на Hyundai в сильный дождь со скоростью около 100 км/ч, хотя правила предписывают не более 90 км/ч с учётом дорожных и метеоусловий. Он выехал на встречную полосу и врезался в «четвёрку», не предприняв попыток снизить скорость вплоть до остановки.

На заседании подсудимый свою вину не признал и не смог объяснить обстоятельства произошедшего. Суд признал его виновным по части 5 статьи 264 УК РФ и приговорил к 6 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также запретил управлять транспортом на 2 года 8 месяцев. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Ольга Сергеева