«Сохранение Волги — наш вклад в будущее»: в Саратове сформулировали экологическую резолюцию

В Саратове обсудили вопросы экологического сохранения Волги. Информация об этом размещена на официальном сайте Общественной палаты Саратовской области.

О мероприятии

В рамках Гражданского форума Саратовской области 2025 года, 2 декабря состоялась площадка, посвященная теме: «Сохранение Волги — наш вклад в будущее». Организатором дискуссии выступил Андрей Крупин, председатель комиссии по экологии, природопользованию и чрезвычайным ситуациям Общественной палаты Саратовской области.

Участниками площадки стали различные гости, включая министра природных ресурсов и экологии Саратовской области Константина Доронина, первого заместителя министра строительства и ЖКХ Александра Мышева, руководителя Межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской и Пензенской областям Олега Медведева и другие. Кроме этого, в мероприятии приняли участие члены Общественной палаты, эксперты и студенты.

Андрей Крупин подчеркнул, что Общественная палата региона уделяет приоритетное внимание вопросам защиты и развития реки Волги и других водных ресурсов, как неотъемлемой части экологической системы области. Он отметил тесное взаимодействие с природоохранными ведомствами, включая министерство природных ресурсов и экологии, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру, для выявления проблем и поиска решений, в том числе посредством законодательных инициатив.

Фотоматериалы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области

Ключевые темы для обсуждения

Во время работы переговорной платформы были затронуты значимые темы сохранения экологического состояния Волги. Обсуждались передовые методики экологического просвещения в контексте устойчивого развития, представленные педагогами Саратовской области. Были поставлены вопросы, касающиеся экологии и техносферной безопасности. Проанализированы вероятностные сценарии изменения экологической обстановки реки Волги, включая рассмотрение состояния очистных сооружений, оценку влияния человеческой деятельности, меры по охране природы и ход реализации общенациональных и региональных программ.

Также обсуждалась практика в области охраны окружающей среды и защиты прав граждан, направленная на сохранение реки Волги и обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную экологическую обстановку. Была предоставлена информация о результатах контрольно-надзорных мероприятий, проведенных Управлением Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям в 2024-2025 годах с целью улучшения экологического состояния реки Волги.

В заключение работы дискуссионной площадки была подготовлена резолюция, которая будет включена в итоговый документ Гражданского форума 2025 года.

Мероприятие, направленное на обсуждение ключевых вопросов экологического сохранения Волги, позволяет обозначить экологические проблемы, требующие решений, а также сформировать бережное отношение к природе, что соответствует целям и задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», реализуемого при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина.

Дуся Иванова