Сына депутата отправили в колонию за смертельное ДТП в центре Саратова

В Саратове осудили 19-летнего водителя, совершившего смертельный наезд на пешехода.

Суд признал Глеба Назарова, сына депутата из Ртищевского района, виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека).

В июле этого года Назаров, управляя автомобилем Changan, выехал на запрещающий сигнал светофора на перекрёстке улиц Вольская и Белоглинская. Он столкнулся с другим автомобилем, а затем сбил 20-летнюю девушку, переходившую дорогу на зелёный свет. Пострадавшая скончалась на месте.

Ранее молодого человека шесть раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. Суд приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима и лишил водительских прав на 2,5 года. Также с него взыскали 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Назаров свою вину признал.

Ольга Сергеева