Сварщики и швеи: саратовцам назвали самые востребованные профессии будущего

Одними из самых дефицитных специалистов в России в ближайшие семь лет станут сварщики и швеи.

Об этом, в частности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, которая выступила с этим тезисом на Всероссийском кадровом форуме.

Министр труда и соцзащиты Саратовской области Денис Давыдов, участвовавший в форуме, подтвердил, что высокий спрос на этих специалистов уже наблюдается в регионе.

Для подготовки и переподготовки кадров в Поволжском учебном центре доступно обучение, в том числе бесплатное — в рамках национального проекта «Кадры».

Напомним, в Саратове по госконтрактам для СВО работает новая швейная фабрика, которая регулярно набирает кадры в свой штат.

Ольга Сергеева