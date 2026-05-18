Солисты театра оперетты выступили с концертом «Звёздные траектории» в Парке покровителей космоса

16 мая в Парке покорителей космоса состоялся концерт «Звёздные траектории» с участием солистов Саратовского областного театра оперетты. День запомнился яркой программой, солнечной погодой и искренним откликом зрителей. Музыка и живое исполнение наполнили пространство парка ощущением праздника и вдохновения.

Концерт объединил гостей всех возрастов, подарив им возможность насладиться искусством под открытым небом в атмосфере творчества и уюта. Публика тепло принимала артистов, делилась впечатлениями и благодарила за выступление.

«Это место обладает уникальной историей и энергетикой, и для нас важно наполнять его живым искусством, — отметил директор театра оперетты Виталий Емельянов. — Такие встречи создают живую связь между сценой и людьми, и это, пожалуй, самое ценное».