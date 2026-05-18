Тюменский Большой драматический театр впервые приедет на гастроли в Саратов

Тюменский Большой драматический театр впервые отправляется на гастроли в Саратов. С 19 по 22 мая 2026 года в рамках программы «Большие гастроли» на сцене театра драмы имени Слонова покажут четыре спектакля: «Бег» по Булгакову, «Наш городок» Уайлдера, мюзикл «Вечера на хуторе близ Диканьки» по Гоголю и комедию «Ханума».

ТБДТ — один из старейших театров Сибири (основан в 1858 году) и самый большой драматический театр в России по размерам. В Саратов привезут 35 тонн декораций, а в постановках будет занято более 70 артистов.

«Участие в «Больших гастролях» — важная веха для нас. Это не только демонстрация профессионализма труппы, но и укрепление культурных связей между регионами», — отметила заместитель директора Кристина Тихонова. Вход на спектакли — по билетам.