Состоялась защита выпускников Школы молодых управленцев

В Белом зале правительства Саратовской области состоялась защита проектов, подготовленных в рамках регионального образовательного проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области» слушателями, проходившими обучение в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

Открывавший мероприятие вице-губернатор Саратовской области –руководитель аппарата губернатора Саратовской области, председатель Комиссии по реализации проекта Михаил Орлов обратился с напутственным словом к участникам и выразил благодарность образовательным организациям-партнерам проекта, ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» и кураторам проектов – представителям государственных органов власти и органов местного самоуправления.

Ведущим мероприятия выступил один из руководителей проектных команд, доцент кафедры государственного и муниципального управления Института Максим Мокеев.

С приветственным словом к участникам обратился директор Поволжского института управления Виктор Чепляев. Виктор Леонидович поздравил слушателей с финальным этапом обучения и выразил уверенность в том, что каждый участник Школы сможет внести свой весомый вклад в процветание Саратовской области.

На защиту было представлено пять проектов:

«Сострадание без выгорания: поддержка эмоционального состояния медицинских работников», направленный на сохранение кадрового потенциала здравоохранения Саратовской области через внедрение комплексной системы профилактики профессионального выгорания;

Семейный чемпионат по сельским видам спорта «Большие сельские игры», планируемый к проведению в пос. Лысые Горы и нацеленный на формирование позитивного образа современной деревни и укрепление семейных связей через аутентичные игровые и спортивные форматы;

Цифровой портал «Волжский патриот», который может стать информационно-методической платформой для работы по развитию гражданской активности и патриотизма;

Модель физкультурно-досугового сообщества для старшего поколения с пилотированием в г. Балашове, направленный на социальную интеграцию представителей старшего поколения;

«Создание и развитие устойчивой экосистемы рыболовного спорта в Саратовской области «Клёвое детство», призванный популяризировать детский и молодёжный рыболовный спорт.

Проекты выпускников получили поддержку от кураторов команд, представлявших органы исполнительной власти Саратовской области и администрации муниципальных образований, а также высокие оценки аттестационной комиссии, в состав которой вошли представители аппарата губернатора области и областных министерств, а также руководители высших учебных заведений – партнеров «Школы молодых управленцев».

Сертификаты об окончании Школы и дипломы о профессиональной переподготовке по направлению «Государственное и муниципальное управление» слушатели получат в ближайшее время на церемонии торжественного закрытия проекта с участием губернатора области.