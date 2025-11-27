Банк в Саратове оштрафовали на 125 тысяч за давление на вдову участника СВО

В Энгельсском районе Саратовской области суд привлек банк к административной ответственности за противозаконные действия в отношении вдовы военнослужащего, погибшего в ходе СВО.

Мужчина погиб, и его кредитные обязательства должны были быть списаны, однако финансовая организация продолжила требовать с супруги возврата долга.

На многочисленные жалобы женщины банк не отреагировал, вместо этого начав агрессивную кампанию по взысканию: ей поступали звонки и сообщения с обвинениями в уклонении от общения и уклонении от выплат.

В результате вмешательства судебных приставов неправомерные действия кредитора были установлены, и по статье о нарушении прав потребителей при коллекторской деятельности ему был выписан штраф в размере 125 тысяч рублей.

Ольга Сергеева