Состоялось очередное заседание регионального президиума «Единой России»

Заседание провел губернатор Саратовской области, секретарь регионального отделения партии «ЕР» Роман Бусаргин.
По итогам заседания приняты решения:
- о согласовании кандидатуры Ларисы Карбаницкой для выдвижения депутатским объединением партии на должность главы Сплавнухинского муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области;
- о назначении на должность исполнительных секретарей местных отделений «Единой России»: в Дергачевском районе — Оксана Тихомирова, в Пугачевском районе – Ольга Гончарова.
Также решением президиума регионального политического совета исключен из партии бывший депутат Собрания депутатов Балашовского муниципального района Андрей Рыжков по предложению местного политсовета за грубые нарушения федерального закона «О противодействии коррупции».
Накануне по решению районного собрания депутатов он был лишен мандата в связи с утратой доверия.