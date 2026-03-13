Роман Бусаргин: О перспективах развития Балакова

По итогам встречи с жителями Балаковского района, где обсудили наиболее острые вопросы и дальнейшее развитие территории, обозначил перед руководством муниципалитета, профильными блоками правительства ряд задач, решать которые необходимо в первоочередном порядке.

Министерство строительства и ЖКХ совместно с компанией «Т Плюс» будет разрабатывать программу модернизации сетей, начать которую необходимо в ближайшее время. Региональная власть будет держать этот вопрос на жестком контроле.

Со стороны области также продолжим проработку других механизмов, позволяющих привлекать финансирование на развитие сферы ЖКХ. Что касается этого года, то в Балакове будет действовать в новая региональная программа модернизации сетей водоканала в крупных городах. Проект рассчитан на несколько лет, в течение которых на эти цели за счет различных источников будет дополнительно направлено 300 млн рублей.

В этом году Балаковский район дополнительно получит на приведение в порядок дорог 100 млн рублей. Особое внимание будет уделено как раз тем объектам, на состояние которых обращали внимание жители, и частному сектору, чтобы продолжить начатое в прошлом году благоустройство.

В Балакове разработают программу озеленения. В приоритете должны высаживаться крупномерные деревья, а не кустарники. Участки, где будут проводиться работы, должны определяться с учетом мнения населения. Муниципалитет должен искать собственные возможности и ресурсы для реализации этой задачи, со стороны региона также будем рассматривать различные варианты поддержки данного направления.

Достигнута договоренность с компанией «Росатом», руководство которой уделяет огромное внимание реализации социальных проектов в городах присутствия. Для города будет закуплена новая коммунальная техника. Также предусмотрен ряд решений по модернизации социальных объектов и благоустройству.

В приоритете, наряду с укреплением материально-технической базы учреждений здравоохранения, остаются кадровые вопросы. Механизмы для привлечения медиков в районе обширные, большую поддержку оказывает председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, благодаря которому построен дом для врачей. Задача муниципалитета — максимально подробно рассказывать медикам обо всех преимуществах трудоустройства в больницы Балаковского района.