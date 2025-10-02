Состояние саратовских близнецов стабилизировалось после ножевых ранений

Состояние братьев-близнецов Рамиса и Рафаэля Вергазовых, которые были госпитализированы с ножевыми ранениями в Саратове, стабилизировалось. Медики оценивают его как средней степени тяжести.

Оба подростка успешно перенесли операции, их жизни больше ничего не угрожает. По словам министра здравоохранения, наблюдается положительная динамика, и возможная выписка из больницы планируется на следующей неделе.

Подозреваемый в нападении на близнецов задержан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Расследование продолжается.

Алена Орешкина