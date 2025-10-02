Лучшие педагоги Саратовской области получили награды

В преддверии профессионального праздника в музыкально-эстетическом лицее имени Шнитке состоялась торжественная церемония награждения педагогов. Мероприятие было приурочено к Дню работников дошкольного образования, Дню учителя и Дню среднего профессионального образования.

Министр образования Саратовской области Александр Пажитнев лично поздравил собравшихся педагогов, отметив их важнейшую роль в раскрытии потенциала каждого ребенка и сохранении лучших образовательных традиций региона.

В ходе церемонии 29 лучших учителей области были удостоены почетных грамот и благодарностей федерального и регионального уровня. Особые слова признательности прозвучали в адрес как молодых специалистов, только начинающих свой профессиональный путь, так и ветеранов педагогического труда.

Творческим подарком для всех присутствующих стали выступления учащихся лицея с музыкальными и танцевальными номерами.

Алена Орешкина