Областные депутаты помогают военнослужащим в зоне СВО

Депутаты Саратовской областной Думы продолжают оказывать всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции.

Ветеран СВО Роман Ирисов лично доставил гуманитарную помощь. Он передал бойцам маскировочные сети, изготовленные в Ивантеевском техникуме агропромышленных технологий и управления, а также необходимое оборудование и посылки от родных и близких.

«Эта помощь порой сохраняет жизни военнослужащих, повышает их боеспособность и обеспечивает столь важную для ребят моральную поддержку из тыла», – подчеркнул депутат.

На въезде в поселок Славяносербск Луганской Народной Республики саратовская группа остановилась у памятника «Комбату» – младшему политруку Алексею Еременко, который в 1942 году именно на этом месте поднял солдат Советской армии в бой. «Этот монумент стал символом воинского мужества, доблести и отваги советского народа-освободителя. И сейчас, несмотря на обстрелы неприятеля, люди продолжают приезжать сюда», – добавил Ирисов.

Партию груза собрали молодые сотрудники Федоровской районной больницы, которой руководит депутат Евгений Ковалев. В посылках – антисептики, средства личной гигиены и другие необходимые предметы. Евгений Ковалев также участвовал в сборе.

«Для каждого из нас это не просто коробки с необходимыми вещами. Это возможность сказать нашим бойцам: мы рядом, мы верим в вас, мы гордимся вашим мужеством и ждем вашего возвращения домой», – сказал Ковалев.

По его словам, сотрудники больницы ежедневно помогают людям сохранять здоровье, а своим участием в гуманитарной акции внесли вклад в поддержку тех, кто защищает безопасность всей страны.

В Саратове на автовокзале депутат Кирилл Лаврентьев проводил бойцов, отправляющихся после краткосрочного отпуска на передовую, выразив им благодарность: «Ваша стойкость, мужество и профессионализм приближают общую Победу. Наша главная задача здесь, в тылу, – сделать все возможное, чтобы ваши семьи были окружены заботой и чувствовали надежную поддержку».