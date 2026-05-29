Сотрудники министерства присоединились к всероссийскому форуму «Цифровой лес»

25–26 мая в нижегородской академии «Маяк» проходит VI Всероссийский форум «Цифровой лес».

В мероприятии участвуют специалисты лесного хозяйства из разных регионов, включая представителей министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области. Главная тема обсуждения — цифровая трансформация лесной отрасли.

В рамках форума организованы круглые столы, на которых встретились представители федеральных и региональных органов власти, профильных предприятий и научного сообщества. Участники затронули ключевые вопросы цифровизации: работу с ФГИС ЛК, внедрение искусственного интеллекта, предоставление госуслуг и использование беспилотных летательных аппаратов в лесном хозяйстве.

Глава саратовского минприроды Константин Доронин (на верхнем фото слева — Ред.) выступил перед коллегами с докладом о региональном опыте использования ФГИС ЛК. Стоит напомнить, что в прошлом году именно Саратовская область была выбрана Рослесхозом единственным пилотным регионом для тестирования модуля «лесная охрана» в этой системе.

Как отметил министр: «На 1 мая этого года работы по приведению границ лесничеств во ФГИС ЛК в соответствие с данными ЕГРН выполнены на 44%. Это лучший показатель в Приволжском федеральном округе».

Кроме того, на форуме состоялось торжественное награждение работников лесной отрасли за заслуги в цифровизации. Федеральное агентство лесного хозяйства высоко оценило труд сотрудника регионального министерства.

Почетной грамоты удостоен Николай Берлин — ведущий специалист-эксперт отдела использования лесов и государственной экспертизы. Награда вручена за большой личный вклад в сохранение и приумножение лесных богатств России, а также за плодотворную деятельность по цифровизации лесного хозяйства.