В Саратове появятся пять новых парков и муниципальный питомник растений

Саратов в 2026 году продолжает масштабное озеленение: на месте снесённых аварийных домов будут созданы пять новых парков и 17 мини-скверов.

Как сообщил глава города Игорь Молчанов 8 мая, парки появятся в Ленинском районе на улице Шехурдина, в Кировском — в микрорайонах «Звезда» и «Солнечный-2» (Соловьиная роща), в Волжском — в посёлке Юбилейный (парк Свободы), а также на улице Астраханской. Это продолжение программы прошлого года, когда в городе было создано 54 зелёные зоны.

Ключевое новшество — создание первого в истории города муниципального питомника растений. Участок с плодородной почвой, защищённый от ветров, уже подобран, началась обработка земли и проектирование системы полива. МБУ «Садово-парковое» будет выращивать собственные саженцы деревьев, кустарников и декоративных трав. В приоритете — быстрорастущие породы и кустарники, которые дают быстрый эффект озеленения. Это не только сэкономит бюджет (раньше саженцы закупали в других регионах), но и гарантирует высокую приживаемость растений, адаптированных к местному климату.

Кроме того, в Городском парке — особо охраняемой природной территории — стартовала очистка пруда. С помощью земснаряда и экскаватора уже извлечено более 600 кубометров иловых отложений. Это позволит остановить заиливание, очистить подводные родники и улучшить экологическое состояние водоёма. Все работы согласованы с минприроды области. Открытие обновлённого пруда запланировано на День города.

Ольга Андреева