Спанч Боб по-саратовски: ученый СГУ снял на видео пресноводную губку-фильтр в Волге

На Волге нашли «волжского Спанч Боба» — пресноводную губку-гиганта.

Декан геофака СГУ Максим Червяков заснял на энгельсской стороне Волги бадяговую губку (Spongillidae) — организм, из которого делают средство от синяков. Под водой это ветвистые кустики диаметром 30–40 см, растущие на затопленных брёвнах. Учёный подчеркнул: несмотря на внешность, это не растение, а полноценное живое существо.

Губка фильтрует воду, прокачивая до 20 литров в сутки и очищая от бактерий. Зелёный цвет ей придают водоросли-симбионты, а зимует организм в виде микроскопических геммул (меньше 1 мм). Своё видео Червяков назвал «Волжский Спанч Боб» — за сходство с героем мультсериала (англ. sponge — губка).

Ольга Сергеева